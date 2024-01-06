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Червиченко: «Футболисты - не та публика, которая блещет разумом»

06 Января 2024 • 23:35 Комментировать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал похождения Квинси Промеса, который решил отправиться на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, но теперь рискует быть экстрадированным для судебных действий в свои родные, но столь нежеланные сейчас Нидерланды.

- Я не раз говорил о том, что футболисты не те представители человечества, которые отличаются большим разумом. Они нередко делают что-то такое, что если не за гранью, то точно на грани. Ну, видимо, захотелось острых ощущений, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.

Напомним, что российский чемпионат  возобновится первого марта, «Спартаку» предстоит сыграть с «Зенитом».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Квинси Промес ещё теги
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