Пономарёв верит в то, что увидит ЦСКА в тройке призеров в конце сезона

Московский ЦСКА не очень стабилен в нынешнем сезоне, но ветеран клуба и сборной СССР Владимир Пономарев верит в то, что армейский клуб по итогам сезона займет место в призовой тройке. И он считает, что это будет достойным результатом для клуба.

- ЦСКА может занять призовое место по итогам сезона. Это не будет провалом для команды. Многие игроки получили травмы и сейчас восстанавливаются. Поэтому нельзя предъявлять ЦСКА много претензий, - цитирует слова Пономарева Betonmobile.ru.

В настоящий момент чемпионат России пребывает в анабиозе, выход из которого состоится в первый день весны, когда состоятся матчи девятнадцатого тура.