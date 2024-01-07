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Для кого «Локомотив» расчищает состав

07 Января 2024 • 13:00 Комментировать

Прошлой зимой «Локомотив» изменил стратегию и сделал ставку на российскую молодежь. Летом «железнодорожники» сделали пару точечных приобретений. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает, кого сватают в стан «красно-зелёных» теперь. 

Пока больше трансферов на выход

Пока «Локомотив» уделяет больше сил на чистку состава. Москвичи не стали из Бразилии возвращать Педриньо, а отправили скандального игрока в «Сантос», чтобы тот помог прославленному клубу вернуться в элиту. Константин Марадишвили попробует перезапустить карьеру в «Пари НН», куда отправился в аренду. 

«Локомотив» ищет новые команды Рыбчинскому и Куликову, но пока не слишком успешно. Первый может перебраться в «Факел», второй и вовсе скорее отправится в Первую лигу. Есть слухи про «Ахмат», но пока активных переговоров нет. 
В ближайшее время «железнодорожников» может покинуть Гилерме. Экс-вратаря сборной России сватают в «Сочи». Учитывая, что у бразильца летом завершается контракт, такой переход выглядит вероятным. 

Работа на внутреннем рынке

Главная цель «Локомотива» на зиму, судя по всему, Лукас Вера из «Оренбурга». Москвичи очень хотят заполучить атакующего полузащитника, но проблема кроется в деньгах. У «железнодорожников» не лучшая финансовая ситуация, а уральцы не спешат продавать своего лидера. Чтобы трансфер состоялся, «Локомотиву» просто необходимо найти достаточное количество денег. Если этого не случится, то Вера, скорее всего, останется в «Оренбурге». 

Также была информация, что в «Локомотив» мог перейти Мамаду Майга из «Пари НН». У полузащитника в контракте прописаны отступные в размере 250 миллионов рублей. Однако «железнодорожники» отказались от этого трансфера, по крайней мере пока. 

Усиление обороны 

В «Локомотив» может вернуться Херман Конти. У «Колона» есть проблемы с оплатой аренды игрока, что может побудить «красно-зелёных» вернуть футболиста. 

Также ходят слухи о возвращении в «Локомотив» Георгия Джикии. У защитника летом завершается контракт со «Спартаком», а первую часть сезона он провёл на скамейке. Однако в этот переход пока верится с трудом. Во-первых, зарплата Джикии может быть слишком большой для «красно-зелёных». Во-вторых, не забудем про сложные отношения между руководством «Локомотива» и агентом игрока Вадимом Шпинёвым. 

Кроме этого, сообщалось, что в «Локомотив» из «Лечче» может перебраться Понграчич. Однако пока это все выглядит лишь слухами. 

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Роман Андреев


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