«Динамо» в поисках точечного укрепления: Кто усилит команду Лички

«Динамо» собрало сильную команду, но для борьбы за трофеи нужно точечное усиление. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кто может перебраться в стан «бело-голубых».

«Динамо» ищет защитника

Судя по данным СМИ, «Динамо» хочет укрепить центр обороны. Последний слух – это потенциальный переход Ричелли из «Фамаликана». Бразильца также сватают в «Спартак», но это кажется попыткой надавить на «Динамо», чтобы быстрее сделать трансфер.

Ранее сообщалось, что в сфере интересов «бело-голубых» Эндрю Гравийон. Правда, «Адана Демирспор» не спешит продавать уроженца Гваделупы. 25-летнего футболиста, кстати, тоже связывают со «Спартаком», но и тут это выглядит как давление на динамовцев.

Ещё в «Динамо» вроде бы рассматривало кандидатуру защитника Абдюлькерима Бардакджи из «Галатасарая». У 29-летнего защитника есть несколько матчей за национальную команду. Правда, его трансфер может получиться едва ли не дороже, чем у вышеназванных кандидатов. К тому же, Бардакджи в Россию сватали турецкие СМИ, которых надёжными назвать довольно сложно.

Подобрать Сутормина

«Динамо» называется одним из претендентов на Алексея Сутормина. У полузащитника полтора года до окончания контракта с «Зенитом», и питерцы вряд ли будут удерживать полузащитника. Правда, усиливать конкурентов питерцы тоже не хотят, тем более что «Динамо» в таблице совсем рядом. Сообщается, что «бело-голубые» хотят подписать Сутормина, но пока трансфер выглядит не слишком вероятным. Переплачивать «Динамо» не хочет, а дёшево «Зенит» игрока не продаст.

Другие слухи

В аргентинской прессе писали, что в «Динамо» может перебраться нападающий «Тальереса» Науэль Бустос. Однако веры этому нет. Во-первых, «бело-голубым» нападающий точно не нужен. Во-вторых, игрока связывают со «Спартаком», и, кажется, что теперь уже «Динамо» используют для давления на «красно-белых».

Зато была информация, что «Динамо» может вернуться к кандидатуре Шикиньо из «Бенфики». Прошлым летом лиссабонцы не стали продавать хавбека, но этим летом у того завершается контракт. В этой ситуации «Динамо» может вновь обратиться к кандидатуре Шикиньо. С другой стороны, не очень понятно, нужен ли полузащитник «бело-голубым» сейчас.

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Роман Андреев