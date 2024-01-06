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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гладилин: «Сперва надо показать себя дома, а потом уже думать о топ-5»

06 Января 2024 • 22:20 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Валерий Гладилин пояснил последовательность шагов для молодого и/или талантливого российского игрока, который желает проявить себя в одном из самых престижных чемпионатов Европы. По словам Гладилина, даже с нынешней ситуацией с российским футболом любому амбициозному игроку надо показать себя сперва дома.

- Прежде всего, перед тем, как уехать в хороший чемпионат, ты должен стать здесь хорошим футболистом. Просто так уехать в топ-5 чемпионат нельзя. Здесь всё взаимосвязано, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат по футболу возобновится в первый день весны.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Гладилин
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