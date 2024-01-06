​Гладилин: «Зенит» всё делает правильно на трансферном рынке»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что питерский «Зенит», выискивающий таланты в Бразилии, ведет очень грамотную трансферную политику. Он поставил в пример такой подход со стороны гегемона российского футбола:

- Он всё правильно делает. Это грамотный менеджмент. Страна, которая дружит с нами, входит в содружество определённое. Бразильцы играют во всём мире, это ведь самая сильная страна в футболе, самая титулованная, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат сейчас на паузе, он возобновится в первый день марта. Питерскому клубу предстоит сыграть со «Спартаком».