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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тарханов: «За медали РПЛ будут бороться 5-6 команд»

06 Января 2024 • 19:48 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов дал комментарий по поводу борьбы в чемпионате России.

Отметим, что после восемнадцати туров первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке располагается «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

«Зенит» сейчас выровнялся, пока «Краснодар» на первом месте. Но там и «Спартак», и «Динамо» на подходе, поэтому команд пять-шесть будут бороться за медали», - цитирует Тарханова Metaratings.

Добавим, что чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта. В пяти предыдущих сезонах титул выигрывал «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Александр Тарханов РПЛ ещё теги
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