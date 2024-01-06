​Тарханов: «Спартак» имеет шансы на чемпионство

Известный российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос, остаются ли у «Спартака» шансы стать чемпионом в нынешнем сезоне.

«Конечно, остаются! От них зависит, как они будут работать и как будут играть», - цитирует Тарханова Metaratings.

На текущий момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится после зимних каникул – в начале марта.

Добавим, что «Спартак» в последний раз становился чемпионом в 2017 году под руководством Массимо Карреры.