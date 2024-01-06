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«Я иду за тобой»: Дзюба бросил вызов Глушенкову фото

06 Января 2024 • 19:28 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба опубликовал запись в социальных сетях, как его одноклубник Максим Глушенков победил в игре в большой теннис бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

Футболист оказался сильнее функционера со счётом 7:5, 6:3, 6:4. Артём Дзюба оставил запись к посту Глушенкова: «Я иду за тобой».

24-летний Глушенков в текущем сезоне провёл 25 матчей за «Локомотив», в которых отметился шестью голами и отдал девять результативных передач.

35-летний Дзюба за «железнодорожников» сыграл 20 матчей во всех турнирах, он забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба РПЛ Максим Глушенков ещё теги
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