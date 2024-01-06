Футбольный эксперт, ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по трансферам лидеров нашего чемпионата, «Краснодара» и «Зенита».

- На днях стало известно о переходе в «Зенит» полузащитника «Краснодара» и бывшего «армейца» Ильзата Ахметова. Как вы к этому отнеслись?

- Да пусть переходит. Мы уже одного прислали туда из ЦСКА – Марио Фернандеса, который разваливает команду. А Ахметов – это черепаха Тортилла. Семак совсем обалдел. Два балласта у него будет. Ему нужны скоростные футболисты и молодые. Ну, Ахметов молодой, но бестолковый. Это уже проблемы Семака. Я считаю, что это не очень хорошее приобретение для питерцев. Я бы его даром не взял в команду.

- В «Краснодаре» игра Ахметова вам не нравилась?

- Нет. Он по большей части выходил на замену. Медленный футболист, не взрывной. Техника у него на три с плюсом. Думаю, в «Зените» от него будет мало толку.

- Чем тогда он привлек внимание Семака?

- Понятия не имею. Поэтому я и удивлен, что Ахметова берут в «Зенит». Это большая ошибка. Это тормоз для развития атаки.

- Вчера «Краснодар» подписал колумбийского опорного полузащитника Кевина Кастаньо. Это конкурент Барриоса в сборной Колумбии. Как оцениваете данный трансфер?

- Это хорошее приобретение. «Краснодару» требуется свежее вливание, иначе он не протянет. Я думаю, «быки» и так полетят во второй части сезона вниз.

- В СМИ прошла информация, что в случае ухода Алонсо «Краснодар» может рассмотреть ему на замену Георгия Джикию. Зачем он южанам? Георгий не играл в «Спартаке» в последнее время.

- Это тоже использованный материал. Он плохо играет в обороне. Джикия подключается к атакам, может мяч забить, как в ЦСКА Марио, но в защите нулевой. Авантюрист. Он не поможет «Краснодару». Я в это не верю. Он поможет только посыпаться.

- В январе клуб переподпишет контракт с Владимиром Ивичем. Это правильное решение?

- Ну, раз команда идет на первом месте, конечно, можно переподписывать главного тренера. Он тоже заинтересован в больших деньгах. Все закономерно. Но дальше «быки» посыплются. Это было видно уже по игре с ЦСКА. Южане забили случайный мяч. А если бы не он, то «Краснодар» не имел бы отрыва от «Зенита». В команде назревает упадок. И ничего с этим не сделаешь. Надо через это пройти. Футболисты будут нервничать, потому что идут на первом месте, поэтому нервотрепка будет очень приличная.

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- Если возвращаться к теме трансферов, основные новости приходят из «Зенита». С чем связана такая активность питерцев?

- У них много денег. Им нужна атака и необходимо поправить дела в защите. От Семака все требуют первого места, и он кем-то должен восполнять потери, которые иногда случаются в команде.

- У «Зенита» и так два состава. Зачем ему очередная партия бразильцев?

- Пусть берут. Им сложнее работать с таким количеством людей, потому что каждый рвется в основной состав. Начинаются интриги. Это неправильно, что «Зенит» держит такое количество футболистов.

- Такое обилие легионеров в «Зените» говорит о том, что нет российских игроков, которые могли бы усилить питерцев?

- Да. Иначе они бы их купили. А им не на кого положить глаз ни в ЦСКА, ни в «Спартаке», ни в «Динамо». Вот и надеются они на бразильцев. Это неплохие ребята. Они любят играть впереди, они быстрые. Но в обороне плохие.

Елена Григорьевская