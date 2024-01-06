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​«Санитары РПЛ»: Зарема Салихова оценила политику «Зенита»

06 Января 2024 • 18:57 Комментировать

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о вероятном трансфере Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

По словам Салиховой, в трансферной стратегии «Зенита» наблюдаются удивительные изменения. Зарема считает, что раньше «Зенит» при желании мог подписать востребованных российских игроков (супруга Федуна называет фамилии Захаряна, Сперцяна, Тюкавина и Пиняева), а теперь политика питерцев изменилась.

«… сейчас совершенно новое амплуа – быть санитарами РПЛ. Не можешь получить место в основе в родном клубе – иди на скамейку в «Зенит» со всеми удобствами. Бакаев и Фернандес не дадут соврать», - цитирует Салихову Metaratings.

«Зенит» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Ильзат Ахметов Зарема Салихова ещё теги
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