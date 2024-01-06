Борис Игнатьев ожидает увидеть Слуцкого в РПЛ

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев ожидает увидеть Леонида Слуцкого в Российской премьер-лиге.

Стоит напомнить, что в конце 2023 года о назначении Слуцкого на должность главного тренера объявил китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».

«Что касается РПЛ, то, думаю, Слуцкий ещё тут поработает. Если захочет, конечно. А предложения рано или поздно должны быть. Посмотрим, как он проявит себя в новом месте», - сказал Игнатьев «РБ Спорт», желая Слуцкому успехов в Китае.

Последним российским клубом, который на текущий момент тренировал Леонид Слуцкий, является «Рубин».