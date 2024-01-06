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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спалился: Промеса нашли в Дубае, он может подставить «Спартак»

06 Января 2024 • 18:36 Комментировать (2)

6 января нидерландские СМИ с пометкой «гроза» начали клепать новости о том, что форварда «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать на родину. При этом, футболист находился не в России, а в ОАЭ, где праздновал 32-летие.

Именно сейчас Промес находится в Дубае. Догадаться можно по его публикациям в социальных сетях. Именно в ОАЭ футболисту вручили дорогое ювелирное украшение, которое просто усыпано бриллиантами.

Из-за соглашения между Нидерландами и ОАЭ Промесу грозит экстрадиция. Теперь родная страна должна уведомить место отдыха Промеса, чтобы они выдали футболиста. Интересно, что игрок «Спартака» недавно получил резидентскую визу ОАЭ за вклад инвестиций. Однако, это Промеса не спасёт, так как он не стал гражданином ОАЭ.

Непонятно, вернётся ли нападающий на родину, если сядет на самолёт и ближайшим рейсом вернётся в Россию. Тем самым, он опередит правоохранительные органы и Нидерландов, и ОАЭ. А в «Спартаке» адвокат Татьяна Завьялова заявила, что приговор не вступил в силу, поэтому бояться Промесу нечего.

В любом случае, футболист подставит команду Гильермо Абаскаля. Если Промес пропустит весенний отрезок чемпионата, то он, можно сказать обнулит шансы команды на попадание в топ-3 РПЛ или победить в Кубке страны.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» следит за событиями и будет держать читателей в курсе.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Квинси Промес ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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olga825
06 Января 2024 в 20:02
Бандит и наркоша должен сидеть в России
atrokhan
06 Января 2024 в 19:57
Вот эти две леди похожи на проституток.
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