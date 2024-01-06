Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации с форвардом «красно-белых» Квинси Промесом, которому может грозить экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды и последующий арест, если голландская прокуратура проинформирует власти ОАЭ о нахождении нападающего на территории их страны.

- Появилась информация, что Промеса могут экстрагировать из ОАЭ в Нидерланды, а «Спартак» будет проводить сборы в Дубае. Что об этом думаете?

- Если в ОАЭ не дадут гарантий, то игрок будет готовиться в Москве. В прошлом году он же тренировался здесь. Конечно, в команде немного другая подготовка, идет специальная работа. Но Промес - это взрослый профессионал, и с ним не возникнет проблем. Он знает, как готовиться. Здесь есть академия, есть где тренироваться, и условия хорошие.

- Стоит ли Промесу рисковать и ехать в Дубаи, ведь Нидерланды могут не запросить его экстрадицию?

- Тут желательно все выяснить заранее. Есть официальные структуры, которые могли бы заняться этим вопросом.

- Но гарантий никто не может дать, потому что все зависит от решения Нидерландов.

- Раз нет никаких гарантий, то лететь нельзя.

- Промес не потеряет место в основе, если будет не в оптимальных кондициях перед рестартом сезона?

- Он в любом случае не потеряет место в составе. Это профессионал высокого уровня. Даже если он не будет участвовать в матчах, в которых наигрывается состав. У Квинси такая позиция, на которой в «Спартаке» у него нет конкурентов. Это вопрос того, увидим ли мы хорошего Промеса или того, который еще не набрал кондиции.

- Контракт Промеса со «Спартаком» рассчитан до лета 2024-го. Как думаете, сложно будет его удержать, или он останется в России, пока идет его уголовное преследование в Нидерландах?

- Пока идет уголовное преследование, он останется. Ни одна страна не защитит его так, как Россия.

- То есть, считаете, контракт с ним будет продлен?

- Конечно. Ему не нужно строить иллюзии, что он может куда-то уехать играть.

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- Промес на данный момент забил за «Спартак» 114 голов и занимает 6-е место в списке лучших бомбардиров клуба. Никита Симонян возглавляет этот список с 160 голами, на втором месте идет Сергей Родионов - 153 гола, на третьем – Галимзян Хусаинов - 129 мячей. Сможет ли Промес войти хотя бы в тройку?

- Он может и 160 забить, если останется играть в РПЛ. А до третьего места 15 мячей. Думаю, для него это не проблема. Если не будет сложностей с забиванием мячей. Лет пять он еще может играть в РПЛ, с его возрастом и мастерством. Даже если по 10 голов забивать за сезон, то за пять лет это пятьдесят мячей.

- Вы помните игру этих заслуженных ветеранов. Они сильнее Промеса или он интереснее, как форвард?

- Он примерно на уровне Хусаинова, который тоже был фланговым игроком и много забивал. Манерой игры Промес тоже напоминает Хусаинова. А Родионов и Симонян были нападающими. Так что Промес попадает в элиту наших суперзвезд.

Елена Григорьевская