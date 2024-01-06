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​В «Оренбурге» высказались о ситуации с будущим Веры

06 Января 2024 • 18:19 Комментировать

Дмитрий Андреев, который работает на должности спортивного директора «Оренбурга», высказался о будущем полузащитника Лукаса Веры.

Ранее трансфер Веры с «Оренбургом» не смог согласовать «Локомотив». Теперь интерес к 26-летнему аргентинцу проявляет иностранный клуб.

Андреев подтвердил, что Верой интересуются за рубежом. При этом директор «Оренбурга» отметил, что официального предложения клуб пока что не получил.

«Да. Вроде всё с ними проговорили. Если будет предложение, скорее всего, Лукас перейдёт», - цитирует Андреева «РБ Спорт».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лукаса Веру в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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