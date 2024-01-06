В «Зените» опровергли информацию о переходе Артура

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем возможном трансфере нападающего «Палмейраса» Артура.

Ранее появилась информация о том, что стороны закрыли сделку. По данным СМИ, сумма перехода составит 13 миллионов евро и 5 миллионов в качестве бонусов.

«Сделка с «Палмейрас» по переходу Артура закрыта? Это не так», — заявил функционер «Чемпионату».

Первую часть сезона «Зенит» завершил на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды 36 набранных очков в 18 сыгранных матчах.

После возобновления сезона команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком». Встреча состоится в начале марта.