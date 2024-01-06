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Добровинский: «С пятилетнего возраста ожидаю от «Динамо» побед»

06 Января 2024 • 17:24 Комментировать

Известный адвокат Александр Добровинский, который является поклонником московского «Динамо», рассказал о своих ожиданиях от игры команды в новом году.

«С пятилетнего возраста ожидаю от команды побед. Жду, что «Динамо» будет играть зрелищно и победит», — приводит слова Добровинского издание «Спорт-Экспресс».

В 18 турах «Динамо» смогло набрать 32 очка и завершило первую часть сезона Российской премьер-лиги на третьей строчке в турнирной таблице.

Стоит отметить, что подопечные Марцела Лички отправились на зимний перерыв с внушительной серией без поражений, которая длится на протяжении 12 матчей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Добровинский
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