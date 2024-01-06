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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Артур переходит в «Зенит» - источник

06 Января 2024 • 17:07 Комментировать

Атакующий полузащитник Артур переходит из «Палмейраса» в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на журналиста Жорже Николу, питерский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 13 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро «сине-бело-голубые» могут выплатить в качестве бонусов.

«Зенит» сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два очка (36 против 38). Сезон Премьер-лиги продолжится в начале марта.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.

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