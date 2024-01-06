​Артур переходит в «Зенит» - источник

Атакующий полузащитник Артур переходит из «Палмейраса» в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на журналиста Жорже Николу, питерский клуб заплатит за 25-летнего футболиста 13 миллионов евро. Ещё 5 миллионов евро «сине-бело-голубые» могут выплатить в качестве бонусов.

«Зенит» сейчас располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два очка (36 против 38). Сезон Премьер-лиги продолжится в начале марта.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов.