Федун: «Оценю 2023 год для «Спартака» крайне средне»

Экс-владелец столичного «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о результатах «красно-белых» в прошлом 2023 году.

«Оценю 2023 год для «Спартака» крайне средне. Потому что по тем расходам, которые клуб сделал в этом сезоне, он должен быть минимум вторым в таблице», — заявил Федун изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, 67-летний функционер передал «Спартак» компании «Лукойл» летом 2022 года. Стоит сказать, что все деньги, которые «Лукойл» должен был выплатить Федуну за акции клуба, он оставил «Спартаку». Отметим, что данные средства новое руководство обязано тратить на развитие инфраструктуры и детско-юношеского футбола.

Подопечные Гильермо Абаскаля завершили первую часть сезона на пятой строчке в РПЛ, набрав 30 очков в 18 встречах.