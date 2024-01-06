Федун объяснил, почему не видит смысла в возрождении «Спартака-2»

Экс-президент московского «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о возрождении «Спартака-2» действующим руководством «красно-белых».

«По тем закупкам, которые были сделаны летом, в основном зарубежных игроков, я не вижу в этом смысла [в «Спартаке-2]. Надо определиться со стратегией, а ее нет», — приводит слова Федуна издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» сообщил о возрождении своей второй команды в конце прошлого года. Уже в новом сезоне «Спартак-2» планируется заявить во Вторую российскую лигу.

Федун руководил «Спартаком» с 2004 по 2022 год. За это время команда стала чемпионом России, выиграла национальный Кубок и Суперкубок страны.