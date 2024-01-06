​Сборная России почтила память Лобановского

Пресс-служба национальной сборной России сделала публикацию по случаю годовщины со дня рождения Валерия Лобановского. 6 января экс-игроку и тренеру сборной СССР могло бы исполниться 85 лет.

«Великий советский тренер, который привёл сборную СССР к серебряным медалям ЕВРО-1988 и бронзе Олимпиады-1976. Помним», - говорится в сообщении.

Валерий Лобановский ушёл из жизни 13 мая 2002 года. Последним клубом в его тренерской карьере было киевское «Динамо». Лобановскому стало плохо прямо во время матча в Запорожье против местного «Металлурга». Тренеру сделали операцию, но спасти не смогли.