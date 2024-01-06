Федун — о назначении Амарала в «Спартак»: «Бенфика», откуда пришёл этот специалист, всегда славилась своей скаутской службой»

Экс-президент московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на назначение Томаша Амарала новым спортивным директором «красно-белых».

Функционер признался, что практически не знает Амарала, но отметил, что «Бенфика» всегда славилась своей скаутской службой.

«Амарал — молодой парень, судить о его работе будем в конце этого года, когда мы увидим, кого он купил, какого уровня новички будут, кого клуб продаст и за сколько», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» завершил первую часть сезона на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В настоящий момент «красно-белые» пока не оформили ни одного зимнего трансфера.