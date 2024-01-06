​В «Спартаке» ответили, могут ли Промеса выдать Нидерландам

В прессе появилась информация о том, что ОАЭ могут выдать Нидерландам нападающего «Спартака» Квинси Промеса. Комментарий на этот счёт дала Татьяна Завьялова – юрист московского клуба.

По словам Завьяловой, экстрадиция Промеса невозможна, поскольку в Нидерландах суд ещё не вынес окончательное решение по его делу.

«Приговор по делу Квинси Промеса не вступил в силу, а находится в апелляционном обжаловании. Вопрос об экстрадиции футболиста из ОАЭ в Нидерланды не стоит», - цитирует Завьялову Sport24.

Напомним, что ранее в Нидерландах Квинси Промес получил полтора года тюрьмы за нанесение ранения родственнику. Футболист подал апелляцию на решение.