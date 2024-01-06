Нападающий «Црвены Звезды» Йован Миятович может пополнить состав «Ювентуса».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Ювентус» в последнее время активизировался по подписанию нападающего «Црвены Звезды» Йована Миятовича, приоритетное право выкупа которого есть у «Зенита». При этом после подписания форварда «старая синьора» планирует отдать его в аренду. «Црвена Звезда» не против продать Миятовича из-за скорого перехода в команду Милоша Луковича.

В нынешнем сезоне 18-летний Миятович принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет два ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.