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«Ювентус» может перехватить игрока у «Зенита» эксклюзив

06 Января 2024 • 15:48 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
1 7.90 X 4.40 2 1.43
07.01 20:00

Нападающий «Црвены Звезды» Йован Миятович может пополнить состав «Ювентуса».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Ювентус» в последнее время активизировался по подписанию нападающего «Црвены Звезды» Йована Миятовича, приоритетное право выкупа которого есть у «Зенита». При этом после подписания форварда «старая синьора» планирует отдать его в аренду. «Црвена Звезда» не против продать Миятовича из-за скорого перехода в команду Милоша Луковича.

В нынешнем сезоне 18-летний Миятович принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет два ассиста.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Црвена Звезда трансферы футбола - зима 2024 Йован Миятович ещё теги

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