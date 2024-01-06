Канчельскис назвал будущего чемпиона РПЛ

Экс-футболист «Крыльев Советов» Андрей Канчельскис высказался о чемпионской борьбе в РПЛ.

«Ничего особенного не жду во второй части сезона. Будет продолжаться борьба между «Зенитом» и «Краснодаром», которую «Зенит» выиграет. Каких-то глобальных изменений не будет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

В первой части сезона команды провели по 18 матчей. Лидером РПЛ перед зимней паузой остался «Краснодар», который набрал 38 баллов. Преследователями «быков» являются «Зенит» (36) и «Динамо» (32).

Добавим, возобновление чемпионата России после перерыва состоится в самом начале марта.