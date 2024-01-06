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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за чемпионство

06 Января 2024 • 15:35 Комментировать

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился комментарием о перспективах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

«Интрига в РПЛ, безусловно, присутствует. У нас новый лидер чемпионата. Во всяком случае, пока. Было бы круто: первый титул для «Краснодара» и сразу чемпионство!» — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

По итогам 18 сыгранных туров команда Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, сумев набрать 38 зачетных баллов. Ближайшим преследователем «быков» является «Зенит», который отстает от своего соперника на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Руслан Нигматуллин
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