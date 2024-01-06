Деменко отреагировал на решение Ещенко стать тренером

Экс-футболист сборной России Максим Деменко отреагировал на слова бывшего защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко начать карьеру тренера.

Стоит сказать, что у Ещенко уже есть опыт тренерской карьеры — с января по июнь 2022 года он входил в тренерский штаб Паоло Ваноли в «Спартаке».

«Я бы пока не горячился уже сейчас говорить о нем в сравнении с другими игроками-тренерами. Понятно, что амбиции хорошие», — цитирует Деменко Vprognoze.

Эксперт добавил, что не спешил бы возлагать на Ещенко большие надежды.

Ранее сам Ещенко заявил, что намерен начать тренерскую карьеру и возглавить команду из Второй российской лиги.