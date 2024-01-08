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Деменко объяснил, почему Ахметов выбрал «Зенит» эксклюзив

08 Января 2024 • 18:55 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов решил перейти в команду из Санкт-Петербурга.

«Я так думаю, что «Зенит» создал игроку хорошие условия. Ещё одним фактором ухода может стать то, что Ахметов не чувствовал доверия от Ивича. Скорее всего, когда Сергей Богданович с ним переговорил, сказав, что рассчитывает на футболиста. А в «Краснодаре» Ахметов играл не плохо и выходил на замену и в старте где-то выходил. Он не играл большого количества времени, и этот переход, скорее всего, связан с улучшенными условиями, он не чувствовал доверия от Ивича», — сказал Деменко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Ахметов в зимнее трансферное окно перейдёт в «Зенит» из «Краснодара».

Кого ещё купит «Зенит» этой зимой

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Зенит Краснодар Максим Деменко Ильзат Ахметов РПЛ трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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