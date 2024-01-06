​Промеса могут выдать Нидерландам – на родине у спартаковца проблемы с законом

На днях Квинси Промес отпраздновал 32-й день рождения. По этому случаю футболист «Спартака» сделал публикацию в социальных сетях, по которой видно, что он находится в Дубае.

Как сообщает NOS, теперь прокуратура Нидерландов могут уведомить правоохранителей ОАЭ о присутствии Промеса в их стране. Между странами есть договор об экстрадиции людей, у которых есть проблемы с законом, то есть Квинси могут выдать Нидерландам.

Стоит сказать, что в Нидерландах Промес ранее получил полтора года тюрьмы из-за нанесения ножевого ранения родственнику. Сторона футболиста подала апелляцию, то есть решение не является окончательным. Также на родине Промеса подозревают в причастности к контрабанде наркотиков.