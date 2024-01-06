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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко заявил, что «Зениту» нужно усиление в каждую линию

06 Января 2024 • 15:14 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о позициях, которые необходимо усилить санкт-петербургскому клубу.

«Зениту» надо укрепляться, проблемные позиции есть. Думаю, по одному игроку в каждой линии надо приобрести», — приводит слова Радченко «Чемпионат».

Как считает эксперт, команде нужен центральный защитник, футболист в центр поля и нападающий.

«Зенит» завершил первую часть сезона на второй позиции в чемпионате России, имея в копилке 36 баллов. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка.

Напомним, очная встреча между командами завершилась со счетом 1:1.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко
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