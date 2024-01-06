«Ростов» недоволен местом в таблице — Никита Медведев

Голкипер «Ростова» Никита Медведев высказался о результатах команды в первой части сезона.

«Ни для кого не секрет, что футболисты «Ростова» недовольны тем местом, на котором сейчас находимся. Будем делать определенные выводы, исправлять ошибки и двигаться вперед», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Вратарь надеется, что у команды получится забраться как можно выше в турнирной таблице.

В этом сезоне Медведев появился на поле в семи матчах, в которых один раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

После 18 туров команда Валерия Карпина занимает десятое место в Российской премьер-лиге. В копилке донского коллектива 21 зачетный балл.