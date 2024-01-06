Нигматуллин считает, что «Локомотиву» требуется усиление

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о том, какие позиции требуется усилить «железнодорожникам».

«Хорошие игроки нужны всегда. У «Локомотива», разве что вратарская линия, вряд ли требует усиления. В остальном — не помешает по одному игроку в каждую линию», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

В первой части сезона «Локомотив» провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги и смог завоевать 31 очко. На зимнюю паузу «красно-зеленые» ушли на четвертой строчке в турнирной таблице.

Возобновление РПЛ состоится в марте. Первым соперником «Локомотива» станет «Динамо».