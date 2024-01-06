​Тимощук остаётся в «Зените»

В прессе появилась информация о том, что Анатолий Тимощук покинет тренерский штаб «Зенита» и будет работать в другой стране. Согласно информации «Матч ТВ», эта информация неправдива – Тимощук и дальше будет входить в штаб Сергея Семака. Более того, специалист сейчас находится в Санкт-Петербурге.

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла. Сезон Премьер-лиги продолжится в начале марта.