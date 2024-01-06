Мостовой предположил, кто будет бороться за выживание в РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, кто может покинуть Российскую премьер-лигу по итогам текущего сезона.

«Для меня однозначного претендента на вылет пока что нет. Думаю, борьба растянется в группе «Сочи», «Балтики», «Оренбурга» и «Ахмата», — приводит слова Мостового портал «Чемпионат».

После 18 сыгранных туров в зоне стыковых матчей находятся «Ахмат» (13-е место) и «Оренбург» (14-е место), а «Балтика» (15-е место) и «Сочи» (16-е место) идут в зоне прямого вылета.

Напомним, в этом сезоне новичками элитного российского дивизиона стали «Рубин» и «Балтика».