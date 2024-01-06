Ещенко: Все хотят тренировать «Спартак», а я начну со Второй лиги

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о своём будущем.

На данный момент экс-игрок работает в «Кубани» и занимает должность руководителя программы развития молодежного футбола.

«Когда я стану тренером? Уже пытаюсь идти к этому. Я хочу пройти все этапы с самого низа. Вижу ли себя в «Спартаке»? Туда все хотят. А я начну со Второй лиги», — заявил Ещенко «Матч ТВ».

Специалист отметил, что в его планы входит набраться опыта, получить категорию Pro, а затем попасть в Первую лигу и РПЛ.

Напомним, Ещенко покинул «Спартак» в 2022 году, перебравшись в тренерский штаб Паоло Ваноли.