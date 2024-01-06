Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещенко: Все хотят тренировать «Спартак», а я начну со Второй лиги

06 Января 2024 • 13:54 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о своём будущем.

На данный момент экс-игрок работает в «Кубани» и занимает должность руководителя программы развития молодежного футбола.

«Когда я стану тренером? Уже пытаюсь идти к этому. Я хочу пройти все этапы с самого низа. Вижу ли себя в «Спартаке»? Туда все хотят. А я начну со Второй лиги», — заявил Ещенко «Матч ТВ».

Специалист отметил, что в его планы входит набраться опыта, получить категорию Pro, а затем попасть в Первую лигу и РПЛ.

Напомним, Ещенко покинул «Спартак» в 2022 году, перебравшись в тренерский штаб Паоло Ваноли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубань Андрей Ещенко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Января
15:22 · Россия. Премьер-лига
Деменко отреагировал на решение Ещенко стать тренером
15:20 · Россия. Премьер-лига
​Промеса могут выдать Нидерландам – на родине у спартаковца проблемы с законом
15:14 · Россия. Премьер-лига
Радченко заявил, что «Зениту» нужно усиление в каждую линию
14:49 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» недоволен местом в таблице — Никита Медведев
14:40 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин считает, что «Локомотиву» требуется усиление
14:24 · Россия. Премьер-лига
​Тимощук остаётся в «Зените»
14:19 · Кубок России
Мелёшин назвал матч с «Пари НН» самым запоминающимся в 2023 году
14:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой предположил, кто будет бороться за выживание в РПЛ
13:54 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: Все хотят тренировать «Спартак», а я начну со Второй лиги
13:42 · Россия. Премьер-лига
Мамаев — о лидерстве «Краснодара»: Если команда там находится, значит, она этого заслужила»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Оренбурга» Вера может покинуть РПЛ
13:26 · Россия. Премьер-лига
Пятницкий: «В 2023 году самым запоминающимся стал матч «Урала» и «Спартака»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал единственную цель «Крыльев Советов»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал команды, которые финишируют в топ-5 РПЛ
12:32 · Россия. Премьер-лига
Рианчо уверен, что Абаскаль не останется без работы после «Спартака»
Все новости
Рекомендуем