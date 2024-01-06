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Мбаппе сильно обидел «Реал», «Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру, а «ПСЖ» могут лишить очков – в главных слухах недели рубрика

06 Января 2024 • 13:45 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, чем звёздный Килиан Мбаппе обидел «Реал», какое условие «Манчестер Юнайтед» поставил Эрику тен Хагу, и почему «ПСЖ» могут серьёзно наказать. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе сильно обидел «Реал»

Килиан Мбаппе после Суперкубка Франции публично заявил, что ещё не принял решение по своему будущему. Если верить слухам, это заявление нападающего «ПСЖ» сильно расстроило представителей «Реала». Мадридцы по-прежнему хотят, чтобы Мбаппе дал им ответ насчёт летнего трансфера до середины января.

В то же время в прессе говорится о том, что если Мбаппе в ближайшие недели не ответит «Реалу», то мадридский гранд переключится на другого топ-нападающего – на Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити».

Есть информация, что в «ПСЖ» спокойно относятся к ситуации Мбаппе и даже верят в возможность продлить с ним трудовое соглашение. Гранд Лиги 1 защищён финансово – если Килиан уйдёт свободным агентом летом, то откажется как минимум от 70 миллионов евро бонуса.

«Реал» выбрал следующего тренера

Ожидалось, что перестановка на тренерском мостике «Реала» произойдёт ближайшим летом. Но нет – Карло Анчелотти продлил контракт с клубом до конца сезона 2025/2026. По слухам, теперь в Мадриде планируют смену рулевого как раз на лето 2026-го. «Сливочные» якобы хотят, чтобы Анчелотти во главе команды сменил Хаби Алонсо, который сейчас показывает хорошие результаты с «Байером». В ближайшие годы «Реал» будет готовить почву под назначение Алонсо.

«Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тренеру

На днях главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с новым владельцем клуба Джимом Рэтклиффом. Нидерландец на последней пресс-конференции позитивно описал эту беседу, отметив, что по многим вопросам он находится на одной волне с руководителем.

В то же время слухи говорят о том, что в ближайшее время Рэтклифф увольнять тен Хага не планирует. Единственным условием для специалиста является отсутствие очень уж плохих результатов – тогда увольнение возможно.

Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» в ближайшие месяцы хотят тщательно всё проанализировать – клуб, состав, персонал, структуру, финансы и так далее. Какие-то ключевые кадровые решения возможны только после этой оценки. Иными словами, тен Хагу дали понять: не будет жутких провалов, сохранишь работу как минимум до лета.

Черчесов может возглавить команду в ОАЭ

Станислав Черчесов с лета находится без тренерской работы после увольнения из «Ференцвароша» в связи с провалом в квалификации Лиги чемпионов. По слухам, следующим клубом Черчесова может стать «Аль-Джазира». Представители ОАЭ якобы проявляют серьёзный интерес к специалисту из России. Впрочем, Черчесов не планирует торопиться с выбором следующего клуба.

«ПСЖ» могут лишить очков

Во Франции расследуют трансфер Неймара, который «ПСЖ» совершил в 2017 году. Этот трансфер, кстати говоря, остаётся самым дорогостоящим в истории – гранд Лиги 1 заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро. При осуществлении сделки «ПСЖ» мог договориться с чиновником и незаконным образом выбить налоговые льготы. В обмен клуб предложил бесплатные билеты и другие «плюшки». Если верить слухам, «ПСЖ» могут серьёзно наказать. В спортивном плане дело якобы может дойти даже до снятия очков в чемпионате Франции.

Слухи собирал Александр Тихий.

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Евро-Футбол.Ру,
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