Мамаев — о лидерстве «Краснодара»: Если команда там находится, значит, она этого заслужила»

Экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, удивляет ли его лидерство кубанского клуба в Российской премьер-лиге.

«Конечно, не удивляет. Почему оно должно удивлять? Чтобы дать какую-то оценку, надо смотреть игры, а я не смотрел. Но если команда там находится, значит, она этого заслужила», — приводит слова Мамаева «Чемпионат».

По мнению бывшего игрока, «быки» заслужили завоевать чемпионство страны.

После 18 туров подопечные Владимира Ивича занимают первую позицию в турнирной таблице чемпионата России, сумев пополнить свою копилку на 38 баллов.

Стоит сказать, что «Краснодар» ни разу в своей истории не выиграл трофеи. Напомним, клуб был основан в феврале 2008 года.