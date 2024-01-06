Хавбек «Оренбурга» Вера может покинуть РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «Матч ТВ», «Оренбург» ведет переговоры с зарубежными клубами о возможном трансфере аргентинского хавбека. По данным источника, стороны далеки от согласования перехода, поэтому, скорее всего, Вера начнет подготовку ко второй части сезона в составе «Оренбурга».

Напомним, ранее 26-летний футболист мог оказаться в «Локомотиве», но командам не удалось согласовать график платежей за трансфер игрока.

В текущем сезоне Вера появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив четыре ассиста.