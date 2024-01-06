Пятницкий: «В 2023 году самым запоминающимся стал матч «Урала» и «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о самом запоминающимся матче РПЛ в прошлом году.

«В 2023 году самым запоминающимся стал матч «Урала» и «Спартака», когда команда Ганчаренко добилась победы на последней минуте. Счет тогда стал 3:2», — приводит слова Пятницкого «Чемпионат».

Напомним, на зимний перерыв «Спартак» ушел, занимая пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Гильермо Абаскаля 30 набранных очков в 18 турах. «Урал» отправился в отпуск на 12-й строчке, сумев заработать 19 зачетных баллов.

Возобновление чемпионата запланировано на начало марта.