Осинькин назвал единственную цель «Крыльев Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о целях своей команды в 2024 году.

«Громких заявлений делать не хочется. У нас одна цель: быть как можно выше. Мы примем любое место, до которого дотянемся, но мы хотим оказаться максимально высоко», — заявил Осинькин Metaratings, добавив, что команда будет сражать за результат.

В 18 поединках «Крылья Советов» набрали 29 очков и завершили первую часть сезона на шестой позиции в чемпионате России.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне подопечные Осинькина финишировали на 12-й строчке, избежав стыковых матчей в последнем туре.