Петржела назвал команды, которые финишируют в топ-5 РПЛ

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела рассказал, кто финиширует в пятёрке по итогам нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Краснодар» станет чемпионом России, «Зенит» будет вторым, «Динамо» – третьим, «Локомотив» закончит на четвертой строчке, а «Спартак», как всегда, будет пятым», — приводит слова Петржелы портал «РБ Спорт».

Стоит сказать, что после 18 сыгранных туров команды располагаются в турнирной таблице в той последовательности, в которой их перечислил Петржела.

Возобновление чемпионата России после зимней паузы состоится в начале марта. Действующим обладателем трофея является «Зенит».