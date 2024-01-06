Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо уверен, что Абаскаль не останется без работы после «Спартака»

06 Января 2024 • 12:32 Комментировать

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о будущем своего соотечественника Гильермо Абаскаля, который возглавляет «Спартак».

Как считает Рианчо, Абаскаль не останется без работы, если покинет столичный клуб.

«Конечно, многое зависит от того, при каких обстоятельствах он оттуда уйдет, но, мне кажется, на молодого и талантливого тренера будет спрос», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Специалист добавил, что «Спартак» является популярным клубом, и если Абаскаль выиграет там трофей, то ему будет проще найти новую работу в Европе.

В 18 турах «Спартак» набрал 30 очков и завершил первую часть сезона на пятой позиции в чемпионате России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Гильермо Абаскаль ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 39
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 10
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 8
​«Барселона» вырвала победу на Канарах 7
​Хави должны были удалить за ужасные слова в адрес судьи 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Января
12:54 · Россия. Премьер-лига
Осинькин назвал единственную цель «Крыльев Советов»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал команды, которые финишируют в топ-5 РПЛ
12:32 · Россия. Премьер-лига
Рианчо уверен, что Абаскаль не останется без работы после «Спартака»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Локомотива» Черевченко может возглавить сборную из экзотической страны
11:34 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Краснодара» Ленини может перейти в другой российский клуб
11:11 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» нужно усиление в каждую линию
11:03 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал явного аутсайдера РПЛ
10:50 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продолжает искать форварда
10:34 · Россия. Премьер-лига
Агент не исключил уход Дркушича из «Сочи»
10:27 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Артура в «Зенит» может сорваться слухи
05 Января
22:42 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов прокомментировал приобретение «Краснодара»
22:29 · Россия. Премьер-лига
​Лукович выбрал «Црвену Звезду» вместо «Спартака» эксклюзив
22:05 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев не верит в то, что «Краснодар» отпустит Ахметова
21:29 · Россия. Премьер-лига
​Тарханов пояснил, для чего Ахметова взяли в «Зенит»
21:13 · Россия. Премьер-лига
​Орлов ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»
Все новости
Рекомендуем