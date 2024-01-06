Рианчо уверен, что Абаскаль не останется без работы после «Спартака»

Испанский тренер Рауль Рианчо высказался о будущем своего соотечественника Гильермо Абаскаля, который возглавляет «Спартак».

Как считает Рианчо, Абаскаль не останется без работы, если покинет столичный клуб.

«Конечно, многое зависит от того, при каких обстоятельствах он оттуда уйдет, но, мне кажется, на молодого и талантливого тренера будет спрос», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Специалист добавил, что «Спартак» является популярным клубом, и если Абаскаль выиграет там трофей, то ему будет проще найти новую работу в Европе.

В 18 турах «Спартак» набрал 30 очков и завершил первую часть сезона на пятой позиции в чемпионате России.