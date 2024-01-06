Зимний призыв: Кем усилится ЦСКА

ЦСКА нуждается в усилении как минимум количественно, да и пополниться более качественными игроками команде не мешало бы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кого сватают в стан «армейцев».

«Армейцы» уже усилили атаку

Ещё в прошлом календарном году ЦСКА успел оформить первый трансфер. «Армейцы» вернули Тамерлана Мусаева из «Балтики». Нападающий начинал свой путь в академии ЦСКА, потом сменил несколько клубов, прежде чем с калининградцами пробиться в Премьер-лигу. В первой части сезона Мусаев в 18 турах забил 2 гола и добавил 2+2 в 7 встречах Кубка России.

ЦСКА нужен новый защитник

«Армейцы» остро нуждаются в усилении защиты. Игорь Дивеев скоро восстановится от травмы, но всё равно в обороне чувствуется недокомплект. Здорово, что Владимир Федотов доверяет молодым игрокам, но с юнцами сложно претендовать на высокие цели. Всё же ЦСКА нужны более сильные игроки.

Сейчас главным претендентом на усиление защиты называется защитник Алаа Грам из «Сфаксьена». Футболисту сборной Туниса 22 года, и он не прочь переехать в Россию. Летом он входил в сферу интересов «Зенита». Мелькает и информация, что питерцы якобы претендуют на Грама, но это не выглядит так уж и правдоподобно. Питерцы только что подписали Нино, и их интерес к тунисцу скорее приведёт к возрастанию трансферной компенсации, которую ЦСКА придётся выплатить.

Ещё сообщалось об интересе ЦСКА к защитнику Бруно Мендесу из «Коринтианса», но «армейцев» не устроили финансовые требования для осуществления трансфера. Так, Грам должен обойтись «красно-синим» раза в два дешевле. Появилась информация, что в ЦСКА может перебраться Габриэл Перейра из португальского «Жил Висенте», но в этих сообщениях сумма трансфера выглядит какой-то очень большой.

Другие позиции

ЦСКА традиционно тихо ведёт трансферную политику, так что особо слухов о других потенциальных новичках нет. При этом есть ощущение, что «армейцам» нужен ещё один атакующий полузащитник. Однако сделать трансфер сложно. У ЦСКА из-за санкций большие проблемы с проведением оплат, что сужает круг потенциальных новичков. При этом у команды вроде как не самый большой бюджет. И хотя усиление ЦСКА нужно, есть вероятность, что других новичков не будет.

ЦСКА активен в переходах «на выход»

При этом ЦСКА активно ищет варианты для своих молодых игроков, которые не могут пробиться в состав. Никита Ермаков ушёл в аренду в «Пари НН», а Ярослав Арбузов был продан в «Балтику». Правда, у ЦСКА есть и право обратного выкупа последнего, и процент от будущего трансфера футболиста в другой клуб.

В отсутствии второй команды такой вариант развития молодых игроков понятен. «Балтика» явно будет больше вкладывать в развитие Арбузова, учитывая, что игрок принадлежит клубу. В случае же прогресса ЦСКА вернёт полузащитника более сильным. В общем – шаг на перспективу.

Все трансферы ЦСКА

Роман Андреев