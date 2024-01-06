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Задача – ослабить конкурента: Зачем «Зенит» купил у «Краснодара» Ахметова

06 Января 2024 • 15:25 Комментировать

Довольно неожиданно «Зенит» приобретает у «Краснодара» Ильзата Ахметова. Переход полузащитника будет оформлен в ближайшее время, но принципиальное согласие достигнуто. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, зачем это надо питерцам.

Ахметов был важным, но не ключевым игроком «Краснодара»

Откровенно говоря, со спортивной точки зрения приобретение Ильзата Ахметова вызывает удивление. 26-летний полузащитник не впечатлил игрой в первой части сезона, его точно нельзя назвать лидером «Краснодара». Более того, он даже не был основным в стане «быков».

Из 18 туров Ахметов на поле выходил в 15. При этом всего четырежды полузащитник появился в стартовом составе и ни разу не провёл на поле все 90 минут. Ахметов скорее был для «Краснодара» важным игроком обоймы, вариантом для усиления игры. В конце концов именно он принёс «быкам» победу над «Оренбургом», появившись в середине второго тайма и забив победный гол.

В общем, потеря Ахметова точно не станет проблемой для «Краснодара», если говорить про основу. Однако его потеря сузит и так небольшой выбор Владимира Ивича на скамейке. По сути, без Ахметова «Краснодару» некем будет усиливать команду по ходу матча. Кроме того, полузащитник был основным в Кубке России, что позволяло ротировать состав. Теперь «быкам» надо срочно искать другого джокера.

Зачем Ахметов «Зениту»?

Со спортивной точки зрения, абсолютно незачем. Должно случиться что-то невероятное, чтобы Ахметов пробился в основу «Зенита». При этом у питерцев обойма намного больше, чем у «Краснодара», так что и на замене он будет появляться реже. Через год-полтора Ахметов наверняка покинет питерцев.

По всей видимости, основная цель «Зенита» заключается просто в ослаблении «Краснодара». Питерцы выкупают игрока за его отступные в контракте. Учитывая, что у Ахметова летом завершался контракт с «быками», питерцы могли торговаться. Однако цель явно не в этом. «Зенит» продолжает делать то, чем занимался летом, –    ослабляет конкурентов. Ахметов просто пополнит список из Эраковича, Марио Фернандеса и Коваленко.

«Зенит» своего добьётся?

То, что питерцы осложнили жизнь «Краснодару, это несомненно. «Быки» заработают около 1 миллиона евро, что точно не позволит найти достойную замену. Так или иначе, но теперь «Краснодару» придётся либо делать ставку на какого-то своего молодого воспитанника, либо покупать кого-то на стороне. Учитывая, что трансферный бюджет у «быков» ограничен, в отличие от «Зенита», это создаст трудности.

При этом игрок «Краснодару», конечно, просто необходим. Обойма у «быков» и без того была не слишком большой. При этом команда тратит много сил, ведь каждый выезд у «Краснодара» начинается с поездки в аэропорт в другой город, что усложняет логистику. Весной также будет плей-офф Кубка России, где «быки» тоже рассчитывают на достижение результата, а это дополнительно распылит силы.

В общем, «Зенит» точно усложнил жизнь главному конкуренту в борьбе за чемпионство. Вряд ли подписание Ахметова станет решающим фактором, но вполне может сыграть важную роль. Жаль лишь самого футболиста, который становится орудием в руках питерцев. Вряд ли в «Зените» у Ахметова получится стать игроком основы. При этом самого футболиста в целом понять можно. Через полгода у него завершается контракт, а теперь есть гарантированный договор, переезд в Санкт-Петербург, который явно привлекательнее Краснодара, и гарантированная борьба за трофеи.

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Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Ильзат Ахметов РПЛ трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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