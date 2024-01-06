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«Амаральные» трансферы: Кем усилит «Спартак» новый спортивный директор

06 Января 2024 • 13:00 Комментировать

Под Новый год в «Спартак» пришёл новый спортивный директор Томаш Амарал, который активно ищет усиление команде. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отмечает, кто может перебраться в Москву.

Амарал как первый трансфер

Руководство «Спартака» оказалось недовольно работой Пола Эшуорта в статусе спортивного директора клуба. В итоге «красно-белые» устроили поиски нового человека на эту роль. На переговоры в Москву прилетал Хавьер Рибалта, который известен по работе в «Зените» и «Марселе». Однако выбор был сделан в пользу другого.

Под Новый год «Спартак» объявил, что пост спортивного директора занял Томаш Амарал, который ранее был скаутом «Бенфики». В частности, сообщалось, что он нашёл для лиссабонцев Дарвина Нуньеса. Правда, сложно сказать, насколько уругвайца можно считать именно находкой. Всё же в «Бенфику» Нуньес перебрался из «Альмерии», в составе которой позабивал много голов в испанской Сегунде, так что футболист был на виду. Посмотрим, кого португалец привезёт в «Спартак».

Приоритет – нападающий

Главная цель «Спартака» на зимнее трансферное окно – это новый нападающий. Александр Соболев провёл первую часть сезона не слишком результативно, к тому же сообщалось, что у него есть недопонимание с Гильермо Абаскалем. Михаил Игнатов в роли форварда выглядел неубедительно.

Сообщалось, что в «Спартак» мог перейти Милош Лукович из сербского «ИМТ». В первой части сезона он забил 10 голов в 19 матчах. Однако платить 5 миллионов евро за юного форварда было бы риском. К тому же, по данным СМИ, трансфер выглядит довольно непрозрачно с точки зрения выплат различных агентских комиссий. В итоге «Спартак» отказался от этого варианта.

«Спартак» также мог подписать Маркоса Леонардо, но молодой бразилец предпочёл «Бенфику». Есть также информация, что из стана лиссабонцев в Москву может перебраться форвард Петар Муса, однако это мало похоже на правду. Кажется, что португальские СМИ просто сватают хорвата в «Спартак» из-за Амарала. Промелькнула информация и об интересе «красно-белых» к Адаму Барейро из «Сан-Лоренсо», Науэлю Бустосу из «Тальереса» и другим.

Другие позиции укрепления не требуют

В остальном «Спартаку» срочное усиление, вероятно, не требуется. У команды хорошая обойма и по количеству, и по качеству, по крайней мере для Премьер-лиги. Всегда можно найти игроков более высокого уровня, чем есть сейчас, но каких-то иных болезненных точек у «Спартака» вроде бы нет. В связи с этим есть ощущение, что «красно-белые» не будут спешить с приобретениями на иные позиции. Если только кто-то не уйдёт. В частности, были слухи об интересе к Даниилу Хлусевичу.

Иные слухи

Недавно сообщалось, что в «Спартак» может перебраться Ричелли из «Фамаликана». Однако в переход 25-летнего бразильца не верится. Скорее всего, это отголоски летнего окна, когда «красно-белые» искали защитника, но предпочли Срджана Бабича. Сейчас «Спартаку» ещё один исполнитель на эту позицию вряд ли нужен.

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Роман Андреев


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ трансферы футбола - зима 2024 Томаш Амарал Милош Лукович ещё теги
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