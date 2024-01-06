Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о праздновании Нового года среди футболистов.

«Я дома праздновал Новый год. Но не исключаю, что футболисты, которые всё время играли, были в работе, решили провести праздник вне дома. Это ведь очень сложно, когда ты играешь целый год и весь погружён в футбол, тогда нужен отдых и, может быть, уехать и переключиться. Я не исключаю, что наши игроки в большинстве предпочитают отдых за границей, не вижу в этом ничего плохого. Каждый вправе выбирать, где ему лучше будет отдыхать», — сказал Балахнин.