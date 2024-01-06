Экс-тренер «Локомотива» Черевченко может возглавить сборную из экзотической страны

Бывший рулевой московского «Локомотива» Игорь Черевченко может стать новым главным тренером азиатской сборной. Об этом рассказал сам специалист.

По словам Черевченко, ему уже позвонили и предложили встретиться представителя экзотической страны.

«Сразу скажу, что это не сборная из СНГ, а команда среднего и даже ниже среднего уровня. Надо хорошо подумать, ведь есть сомнения: экзотическая страна, и лететь довольно далеко», — приводит слова Черевченко Sport24.

Тренер отметил, что его приоритет на данный момент — возвращение в Российскую премьер-лигу.

Напомним, помимо «Локомотива», в России Черевченко возглавлял «Балтику», тульский «Арсенал» и «Химки».