Хавбек «Краснодара» Ленини может перейти в другой российский клуб

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, высказался о будущем футболиста.
«Официальных предложений от российских клубов у нас нет. Но я также работаю и над возможным переходом Кевина в другой российский клуб», — приводит слова агента «Чемпионат».
Ранее Фернандес заявил, что его подопечный очень хочет покинуть кубанскую команду.
В текущем сезоне 26-летний футболист появился на поле в десяти играх Российской премьер-лиги и стал автором одного забитого мяча.
По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Ленини оценивается в 1,2 млн евро.
«Краснодар» является лидером чемпионата России, набрав 38 очков в 18 встречах.
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