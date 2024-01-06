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Балахнин объяснил, почему «Зенит» отдал Ренана в аренду эксклюзив

06 Января 2024 • 11:55 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему Роберт Ренан ушёл из «Зенита» в «Интернасьонал».

«Он был техничный, пытался как-то играть в атаку. Но не очень надёжный защитник, не устраивал он тренерский штаб Сергея Семака. Поэтому и были поиски защитников и замены на его место. Вот, пожалуйста, нашли Нино», — сказал Балахнин.

20-летний Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» зимой 2023 года свободным агентом. За это время бразилец сыграл за российский клуб восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Зимой 2024 года Ренан ушёл в аренду в «Интернасьонал». А его действующий контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит РПЛ Интернасьонал Роберт Ренан трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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