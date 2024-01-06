Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему Роберт Ренан ушёл из «Зенита» в «Интернасьонал».

«Он был техничный, пытался как-то играть в атаку. Но не очень надёжный защитник, не устраивал он тренерский штаб Сергея Семака. Поэтому и были поиски защитников и замены на его место. Вот, пожалуйста, нашли Нино», — сказал Балахнин.

20-летний Ренан перешёл в «Зенит» из «Коринтианса» зимой 2023 года свободным агентом. За это время бразилец сыграл за российский клуб восемь матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Зимой 2024 года Ренан ушёл в аренду в «Интернасьонал». А его действующий контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года.