Силкин: «Динамо» нужно усиление в каждую линию

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о том, нужно ли «бело-голубым» искать новых футболистов.

«Усиление нужно всегда. Здоровую конкуренцию никто не отменял. На какие позиции, надо спрашивать у тренерского штаба. Думаю, что в каждую линии по одному игроку было бы идеально», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Стоит напомнить, что в первой части сезона было сыграно 18 туров, в которых подопечные Марцела Лички смогли набрать 32 зачетных балла. «Динамо» отправилось в отпуск на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ.

Сразу после возобновления сезона «Динамо» предстоит встретиться в дерби с «Локомотивом». Игра пройдет в январе.