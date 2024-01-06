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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Динамо» нужно усиление в каждую линию

06 Января 2024 • 11:11 Комментировать

Экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о том, нужно ли «бело-голубым» искать новых футболистов.

«Усиление нужно всегда. Здоровую конкуренцию никто не отменял. На какие позиции, надо спрашивать у тренерского штаба. Думаю, что в каждую линии по одному игроку было бы идеально», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Стоит напомнить, что в первой части сезона было сыграно 18 туров, в которых подопечные Марцела Лички смогли набрать 32 зачетных балла. «Динамо» отправилось в отпуск на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ.

Сразу после возобновления сезона «Динамо» предстоит встретиться в дерби с «Локомотивом». Игра пройдет в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин
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